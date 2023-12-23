2023-12-23 13:50:03 - المصدر: واع

بغداد - واعافتتح وزير النفط، حيان عبد الغني، اليوم السبت، مشروع وحدة التكرير الرابعة في شركة مصافي الجنوب بطاقة 70 ألف برميل يومياً.وقال عبدالغني، في كلمة له خلال احتفالية افتتاح المشروع، بحسب بيان لمكتبه الإعلامي تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، إن "الوزارة تعتزم الوصول إلى الاكتفاء الذاتي من المنتجات النفطية خلال الربع الثاني من العام 2024، بعد إنجاز عدد من المشاريع المهمة في قطاع التصفية".وأضاف أن "تشغيل هذه الوحدة سيوفر كميات كبيرة من المنتجات النفطية ومنها، النفثا، وزيت الغاز، والكيروسين، والغاز السائل، وغيرها، لتغطية جزء كبير من الحاجة المحلية"، مشيراً إلى أن "المشروع كان ضمن أولويات البرنامج الحكومي، وتم إنجازه في فترة قياسية من قبل الجهد الوطني بعد تلكؤ الشركات الأجنبية".وأشاد، بـ"الجهد الوطني المتمثل بالعاملين في شركة مصافي الجنوب والجهات الساندة التي تمكنت من تجاوز جميع الصعوبات والمعوقات التي رافقت مراحل تنفيذ المشروع خلال السنوات الماضية".من جانبه، قال مدير عام شركة مصافي الجنوب حسام حسين ولي، إن "الشركة أوفت بالتزاماتها للحكومة والوزارة بإنجاز المشروع ضمن الفترة المخطط لها"، مؤكداً أن "إنتاج هذه الوحدة من المنتجات النفطية سوف يغطي جزءاً كبيراً من الحاجة المحلية وخصوصاً زيت الغاز والكيروسين".وتابع ولي، أن "الشركة تسهم من خلال مشاريع زيادة الطاقة التكريرية الوصول إلى تغطية الحاجة المحلية والارتقاء بنوعية المنتجات النفطية".بدوره، قال المتحدث باسم وزارة النفط عاصم جهاد، إن "افتتاح الوحدة الرابعة بطاقة (70) ألف برميل في اليوم، سوف يسهم في رفع الطاقة التكريرية الكلية لشركة مصافي الجنوب إلى 280 ألف برميل في اليوم".وأوضح جهاد، أن "المرحلة القليلة المقبلة ستشهد افتتاح وحدة الأزمرة لتحسين نوعية المنتجات في المصفى، إلى جانب المضي بإنجاز مشروع (FFC) الذي يعد من المشاريع الواعدة، ويمثل نقلة نوعية في الارتقاء بالمنتجات النفطية إلى (يورو 5)".ولفت البيان، إلى أن "الاحتفالية حضرها عدد من أعضاء مجلس النواب ومحافظ البصرة".