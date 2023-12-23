2023-12-23 13:52:01 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ كشف القيادي في الإطار التنسيقي النائب محمد البلداوي، يوم السبت، عن تشكيل داخل الإطار، مسؤولة على تشكيل مجالس المحافظات والحكومات المحلية، بعد انتهاء العد والفرز وإعلان النتائج النهائية للانتخابات.

وقال البلداوي لوكالة شفق نيوز، إن "الإطار التنسيقي عقد في اليومين الماضيين اجتماعا، وقرر خلال الاجتماع تشكيل اللجنة خاصة لتشكيل مجالس المحافظات والحكومات المحلية".

وبيّن أن "اللجنة التي شكلت من قيادة الإطار التنسيقي ستبدأ عملها بعد إعلان النتائج النهائية للانتخابات مجالس المحافظات َوالمصادقة عليها"، مشدداً على أنه "بعد تشكيل تحالف الإطار بمجالس المحافظات فأن اللجنة التي شكلت من قيادة الإطار ستدخل بالتفاوض مع الكتل السياسية الفائزة بالانتخابات لاختيار المحافظين والحكومات المحلية في المحافظات".

وأشار البلداوي إلى أن "اللجنة التي شكلت في بغداد تنظر إلى واقع المحافظات على اعتبار كل محافظة لها خصوصية وضعها، وقوة الإطار التنسيقي في تلك المحافظة".

وكان الإطار التنسيقي قد أعلن يوم الأربعاء من الأسبوع الماضي عن تشكيل كتلة الإطار التنسيقي في جميع المحافظات للاسراع بتشكيل المجالس المحلية لتقديم الخدمات استمراراً واستكمالا ً لجهود الحكومة الاتحادية التي تميزت بها طيلة السنة الماضية.

وحصلت أحزاب الإطار التنسيقي، معاً على 101 مقعد على الأقل من 285 مقعداً متاحاً في انتخابات مجالس المحافظات التي أجريت الأسبوع الماضي مما يمنحها أكبر حصة بين بقية القوائم.