القاضي حنون: رئيس الوزراء جاد في محاربة الفساد ومكافحة الفقر

2023-12-23 14:12:00 - المصدر: واع

ميسان - واع - شذى السودانيأكد رئيس هيئة النزاهة، القاضي حيدر حنون، اليوم السبت، أن رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، جاد في محاربة الفساد ومكافحة الفقر.وقال حنون، لوكالة الأنباء العراقية (واع)، إن "رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، جعل من أولويات برنامجه الحكومي، مكافحة الفساد وتقوية الأمن، وهو صادق وجاد في تنفيذها".وأضاف أن "باب مكافحة الفساد وتقوية الأمن هو الذي يفتح أمام العراق باب الاستثمار والاقتصاد وبناء اقتصاد حقيقي والشروع نحو مكافحة الفقر وكافة الآفات".وأكد بالقول: "عندما نخطو خطوات حقيقية نحو بناء مؤسسات حقيقية، لا بد من أن نحارب الفساد أولاً، ولا بد أن نقدم محاربة الفساد في الأجهزة الأمنية على كل فساد، لأنها الذراع الذي يعمل بها القانون، وهي الجهاز الذي ينفذ من خلاله القانون، ونحفظ ونحمي من خلاله قامات الدولة، وكذلك المواطنين كافة والمؤسسات".