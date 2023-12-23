أكثر من 600 مليون دولار مبيعات مزاد العملة العراقي في أسبوع

2023-12-23 14:18:02 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ بلغت مبيعات البنك المركزي العراقي، الاجمالية من العملة الصعبة للدولار الأمريكي خلال الأسبوع الماضي حيث بلغت أكثر من 600 مليون دولار .

وذكر مراسل وكالة شفق نيوز، أن البنك المركزي باع خلال الأسبوع الماضي ولمدة ثلاثة أيام التي فتح بها المزاد 674 مليونا و 21 الفا و 96 دولارا، بمعدل يومي بلغ 224 مليون و 673 مليونا 698 دولارا منخفضة عما سجله الأسبوع الماضي الذي بلغ 883 مليونا 860 الفا و97 دولارا .

وكانت أعلى مبيعات للدولار ليوم الاحد حيث بلغت المبيعات فيه 221 مليونا و 898 الفا و486 دولارا، فيما كانت أقل المبيعات ليوم الخميس حيث بلغت المبيعات فيه 209 ملايين و 994 الفا و98 دولارا.

وبلغت مبيعات الحوالات الخارجية خلال الأسبوع الماضي، 575 مليونا و 301 الف و96 دولارا بنسبة ارتفاع بلغت 88% مقارنة بالمبيعات النقدية التي بلغت 71 مليونا 720 ألف دولار.

وذهبت المبيعات على شكل نقدي وحوالات للخارج لتمويل التجارة الخارجية، فيما بلغ سعر بيع مبالغ الاعتمادات المستندية والتسويات الدولية للبطاقات الالكترونية 1305 دنانير لكل دولار، فيما بلغ سعر بيع مبالغ الحوالات الى الخارج وسعر البيع النقدي 1310 دنانير لكل دولار.