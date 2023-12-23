زيدان: أمن المجتمع مسؤولية كبيرة تستحق التضحية

2023-12-23 14:28:07 - المصدر: واع

بغداد – واعأكد رئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي فائق زيدان، اليوم السبت، أن أمن المجتمع مسؤولية كبيرة تستحق التضحية.وقال زيدان خلال كلمته في المؤتمر التداولي السنوي الأول الذي عقد بين مجلس القضاء الأعلى ووزارة الداخلية حسب بيان لإعلام مجلس القضاء الأعلى تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع): إن "هذا المؤتمر هو الأول من نوعه، ويأتي استكمالاً لمسيرة التعاون بين القضاء ووزارة الداخلية لتحقيق هدفنا المشترك في فرض سيادة القانون ومنع الجريمة بمختلف صورها لتحقيق الأمن والاستقرار في المجتمع باعتباره الركيزة الأساس لإعادة بناء الدولة وفق الأسس والمبادئ التي تضمنها الدستور".وأضاف أن "الصعوبات التي تواجهنا لتحقيق ما نسعى إليه كثيرة ومعقدة، ومع ذلك يجب أن نضع في حساباتنا أن لا خيار لنا سوى الإصرار على القيام بواجباتنا".وتابع أن "الأمانة الملقاة على جانبنا تتعلق بأمن المجتمع وهذه مسؤولية كبيرة تستحق التضحية في سبيل أن نكون أهلاً لها".