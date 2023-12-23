2023-12-23 15:00:13 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - البصرة

افتتح نائب رئيس الوزراء لشؤون الطاقة وزير النفط حيان عبد الغني السواد، اليوم السبت (23 كانون الأول 2023)، الوحدة التكريرية الرابعة في شركة مصافي الجنوب "مصفى البصرة" بطاقة 70 ألف برميل في اليوم بكوادر الشركة المحلية.

وقال السواد في حديث لـ"بغداد اليوم"، إن "الكوادر المحلية التابعة لشركة مصافي الجنوب استطاعت وبوقت قياسي من تشغيل الوحدة الرابعة والتي تنتج المشتقات النفطية بما فيها النفط الأبيض والنفثا والزيت الغاز وزيت الوقود والتي تساهم في رفد الإنتاج المحلي".

وأضاف وزير النقل، أن "وحدة تحسين البنزين (الأزمرة) وصلت إلى مراحل متقدمة ومن المؤمل تشغيلها خلال الأيام المقبلة".

الى ذلك اشاد رئيس لجنة النفط والغاز النيابية هيبت الحلبوسي وأعضاء اللجنة وحكومة البصرة المحلية بالإنجازات التي حققتها وزارة النفط في عهد الوزير الحالي معتبرين ان انجاز هكذا مشاريع بجهد وطني ينم على التقدم الكبير بعمل وزارة النفط.

وقال الحلبوسي في حديث لـ"لبغداد اليوم"، إن "كوادر وزارة النفط أنجزت اهم الوحدات في شركة مصافي الجنوب وبتالي فأن ما تم افتتاحه اليوم يحسب لوزارة النفط وللوزير حيان عبدالغني السواد الذي استحصل موافقة مجلس الوزراء بغية تكفل الوزارة بإنجاز الوحدة الرابعة بدلا عن الشركات الأجنبية التي انسحبت من المصفى بعد التلكأ باكمال الوحدة ".



