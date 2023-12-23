رئيس الوزراء الليبي: نحرص على تعزيز التعاون مع العراق في مختلف المجالات

2023-12-23 15:06:06 - المصدر: واع

طرابلس- واعأكد رئيس الوزراء الليبي عبد الحميد الدبيبة، اليوم السبت، أن العراق بلد كبير ونحرص على تعزيز التعاون معه بمختلف المجالات.وقال في تصريح لوكالة الأنباء العراقية (واع) إن "العراق بلد أصيل وكبير، ويستحق كل الرفعة والازدهار والتقدم"، مؤكداً "حرص حكومته على تعزيز التعاون مع العراق في مختلف المجالات".وأضاف الدبيبة اثناء افتتاح منتدى طرابلس للاتصال الحكومي، وحضرته وكالة الأنباء العراقية (واع) أن "كل ما تقدمه الدول العربية والعالم من مساندة ودعم للعراق قليل بحقه لان تاريخ هذا البلد جدير بالاحترام والمحبة والتقدير".واشار الى ان "الحكومة الليبية تسعى الى فتح اوسع افاق التعاون في شتى المجالات السياسية والاقتصادية والثقافية والاعلامية مع الأشقاء العراقيين".