القاضي حنون يشيد بجهود الحكومة وجديتها في محاربة الفساد

2023-12-23 15:13:03 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

شدد رئيس هيئة النزاهة الاتحاديَّة على الأهميَّة القصوى للاستقرار الأمني والحفاظ على سلامة المواطنين والمؤسسات ودور ذلك في التنمية والإعمار، لافتاً إلى أن الفساد يمثل أحد أهم الأسباب لزعزعة الأمن وتفشي الجرائم في المجتمع ومنها المخدرات .



القاضي (حيدر حنون)، وفي كلمة له خلال وضعه إكليلاً من الورد على النصب التذكاري للشهيد القاضي (أحمد فيصل خصاف)، عزا الحوادث الإجراميَّة التي تعرض لها نخبة من أبناء المجتمع من الكفاءات ومنهم القاضي خصاف إلى ما أسماه " الأمن الاستعراضي" غير الحقيقي الذي كان سائداً زمن استشهاده، وخضوع أجهزة أمنيَّة مهمة للفساد في محافظة ميسان.



وتابع موضحاً أن أهميَّة الاستقرار الأمني والحفاظ على حياة المواطنين يحدوننا لتقديم ملف مكافحة الفساد في الأجهزة الأمنيَّة على كل فساد؛ إذ إنها ذراع القانون وحماة الدولة والشعب، مشيداً بتصدر البرنامج الحكومي للحكومة الحاليَّة أمرين، هما: مكافحة الفساد وفرض الأمن اللذين هما بوابة التنمية الاقتصاديَّة والاستثمار ومكافحة الفقر والبطالة وتقديم الخدمات.



ونوه بتضافر جهود مؤسسات الدولة في تنفيذ البرنامج الحكومي الذي انعكس على قطاعات الأمن وتقديم الخدمات وملف مكافحة الفساد، مبيناً جديَّة الحكومة في تنفيذ برنامجها وبوتيرة متسارعة، وكان من ثمار ذلك نجاح الأجهزه الأمنيَّة في حماية أمن انتخابات مجالس المحافظات وتكلل العمليَّة الانتخابيَّة بنجاح باهر.