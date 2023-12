رئيسي مجلس المفوضين والإدارة الانتخابية واعضاء المجلس يحضرون عملية العد والفرز

2023-12-23 15:20:08 - المصدر: مفوضية الانتخابات

بحضور ومتابعة مباشرة من قبل رئيسي مجلس المفوضين والادارة الانتخابية على عملية العد والفرز في مراكز التدقيق لمكتب الكرخ والرصافة وبحضور عدد من أعضاء مجلس المفوضين ومعاون رئيس الإدارة الانتخابية للشؤون الفنية ومدير دائرة العمليات وتكنولوجيا المعلومات ومعاونه الفني يوم الخميس الموافق ٢١ كانون الاول ٢٠٢٣ . حيث تطرق رئيس المجلس القاضي عمر احمد عن

