إيران تعلن رفعها إنتاج النفط بحقل مشترك مع العراق

2023-12-23 16:26:25 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ أعلن المدير التنفيذي لشركة النفط الوطنية الإيرانية "محسن خجسته مهر"، يوم السبت، إضافة 60 بئرا جديدة لطاقة إنتاج حقل "آزادكان الجنوبي" الواقع جنوب غربي البلاد والمشترك مع العراق.

ونقلت وكالة "فارس" الإيرانية شبه الرسمية عن "مهر" قوله، إنه تم رفد طاقة إنتاج حقل آزادكان الجنوبي بـ 60 بئرا جديدة منذ العام الماضي إلى الآن، بحيث ارتفع الانتاج الى 120 الف برميل يوميا.

وأضاف أنه في الحقول الايرانية المشتركة كافة تم اتخاذ قرارات بشأنها وحتى 20 مارس/آذار القادم سيتم توقيع عقد تطوير حقلين مشتركين.