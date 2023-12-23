صحيفة إسبانية: برشلونة لا يرغب ببيع نجمه لإنتر ميلان

2023-12-23 16:54:02 - المصدر: واع

متابعة - واعكشفت تقارير صحفية إسبانية، اليوم السبت، عن أنَّ برشلونة أغلق الباب في وجه إنتر ميلان، الراغب في الحصول على نجم البلوجرانا، خلال فترة الانتقالات الشتوية.وقالت صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية: إن "سيرجي روبيرتو نجم برشلونة، حصل على عرض للانتقال إلى إنتر ميلان، خلال الموسم الحالي".وأشارت الصحيفة، إلى أن "العرض جاء من خلال أحد الوسطاء، وقبل أن يتألق سيرجي روبيرتو، ويحرز هدفين في مباراة برشلونة الأخيرة أمام ألميريا بالليجا".وأوضحت، أن "برشلونة على علم باهتمام إنتر بالحصول على خدمات روبيرتو، لكن من الصعب الاستغناء عنه في الشتاء؛ بسبب الإصابات الكثيرة في خط الوسط".وكان سيرجي روبيرتو، "قد أبلغ وكيله بعدم الاستماع إلى أي عروض أخرى حتى نيسان/أبريل، وأيار/مايو 2024، أي قبل شهر واحد من انتهاء عقده مع برشلونة".