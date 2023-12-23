أربعة انتصارات وتعادل في الدوري العراقي الممتاز لكرة القدم

2023-12-23 17:14:02 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ جرت، اليوم السبت، خمس مواجهات ضمن منافسات الجولة الرابعة للمجموعة الثانية لدوري العراقي الممتاز لكرة القدم انتهت أربعة منها بالفوز وواحدة بالتعادل

وأسفرت نتائج مباريات اليوم عن فوز نادي الجولان على نادي الغراف بنتيجة 2-0 في المباراة الأولى، أما الثانية فقد انتهت بفوز نادي الصناعة على البحري بنتيجة 1-0.

في حين انتهت المباراة الثالثة بفوز نادي الكوفة على نادي الرمادي بنتيجة 1-0، والرابعة انتهت بفوز نادي مصافي الوسط على نادي الصناعات الكهربائية بنتيجة 3-1، في حين شهدت الأخيرة تعادل نادي غاز الشمال مع نادي ديالى سلبيا بدون أهداف.