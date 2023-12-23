2023-12-23 17:17:03 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

أكد مسؤول محلي في محافظة ديالى، اليوم السبت (23 كانون الأول 2023)، ان سد العظيم اقصى شمال ديالى يقترب من "خزينه الميت"، بسبب انخفاض مناسيب المياه بشكل كبير دون وجود تعزيزات مائية من الامطار او من الايرادات القادمة من دول الجوار.

وقال مدير ناحية العظيم (60كم شمال بعقوبة) عبد الجبار العبيدي في حديث لـ"بغداد اليوم"، ان "خزين سد العظيم لايتجاوز حاليا 125 مليون م3 من المياه وهو يقترب مما يسمى بالخزين الميت والذي يكون تحت 100 مليون م3"، لافتا الى ان "وضع الخزين يبقى حرجا خاصة وان الامطار المتكررة لم تسهم في تغير الموقف".

واضاف، ان "وزارة الموارد المائية قررت خفض اطلاقات سد العظيم من 15م3/ثا الى 8 م3/ثا في ضوء قلة الخزين المائي الذي يفرض على الوزارة وفرقها المختصة اتخاذ خيارات صعبة للحفاظ على ما موجود من مياه بانتظار موجات الامطار القادمة عسى ان تقود الى تغيرات في حجم الخزين المائي بشكل عام".

واشار الى ان "سد العظيم هو الثاني على مستوى ديالى بقدرته الخزينية والتي تصل الى اكثر من مليار و400 مليون م3 ما يظهر حجم الفراغ الخزني الكبير".

وبالتحليل الرقمي، يظهر ان مياه سد العظيم حاليا تبلغ نحو 9% من طاقته الخزنية الاجمالية فقط.

ووفقا لمعدل التصريف الحالي البالغ 8 م3/ثا، فهذا يعني ان منسوب المياه سيصل الى الخزين الميت بالكامل خلال 36 يوما فقط.

وكان منسوب السد في حزيران الماضي بحسبما اعلنت وزارة الموارد المائية، قرابة 500 مليون متر مكعب بالثانية، مايعني ان السد فقد 75% من مياهه بغضون 6 أشهر.