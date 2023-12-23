الحشد الشعبي: الإطاحة بإرهابي بارز في نينوى

2023-12-23 17:36:06 - المصدر: واع

بغداد - واعأعلنت هيئة الحشد الشعبي، اليوم السبت، عن الإطاحة بإرهابي بارز في محافظة نينوى.وقال بيان للهيئة، تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، إن "قوة مشتركة من معاونية الاستخبارات والمعلومات/ مديرية الاستخبارات العسكرية العامة، واللواء 30 بالحشد الشعبي، تمكنت من الإطاحة بعنصر بارز في فلول داعش الإرهابي بمحافظة نينوى".وأضاف البيان، أنه "جاء ذلك خلال عملية مشتركة، ضمن قاطع اللواء 30 بالحشد الشعبي، حيث تمكنت القوة من إلقاء القبض على الإرهابي (م.ف.م) وهو عنصر بارز بفلول داعش الإرهابي، وقد جرى اتخاذ الإجراءات الأصولية اللازمة بحقه".