بعد جسر الحرية.. وزير الإعمار يكشف عن جسرين سياحيين جديدين على نهر دجلة

2023-12-23 17:44:01 - المصدر: واع

بغداد - واع - حسن الفوازكشف وزير الإعمار والإسكان والبلديات العامة بنكين ريكاني، اليوم السبت، عن جسرين جديدين على نهر دجلة، وذلك بالتزامن مع افتتاح جسر الحرية بين منطقتي الكاظمية المقدسة والكريعات.وقال ريكاني لوكالة الأنباء العراقية (واع): إن "جسر الكريعات (جسر الحرية) الذي افتتحه رئيس الوزراء محمد شياع السوداني اليوم، لم يشهد له مثيل حتى قبل العام 2003؛ لأنه أول جسر للمشاة طوله 225 متراً وعرضه 14 متراً ونصف المتر"، لافتاً، الى أن "الجسر يضم أربع استراحات جميلة ويؤدي غرضاً مهماً جداً لانتقال المواطنين بين منطقتي الكريعات والكاظمية المقدسة خاصة في موسم الزيارات، وحتى خارج هذا التوقيت فهو يكتسب أهمية في تنقل المواطنين مع استمرار أداء زيارة مرقدي الإمامين موسى الكاظم ومحمد الجواد عليهما السلام على مدار السنة".وأشار، إلى أن "الجسر العائم الذي كان موجوداً غير لائق، ولا يحمل لمسة جمالية، وكذلك لم يكن آمناً، خاصة مع ارتفاع وانخفاض مناسيب المياه، وجسر الكريعات الجديد سيؤدي الغرض بشكل كبير"، مشيراً الى "وجود جسرين الآن قيد الدراسة، وسيكون لهما شوارع كاملة، ومطاعم وكافتيريات، وأماكن جلوس، وسيكونان على نهر دجلة أيضاً كإضافة سياحية لأهالي بغداد".وافتتح رئيس مجلس الوزراء، محمد شياع السوداني، اليوم السبت، أول جسر للمشاة يربط ضفتي الكاظمية المقدسة والگريعات في بغداد، وأطلق عليه جسر الحرية.