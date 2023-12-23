بلاسخارت: العراق يتمتع بفرصة ممتازة للتقدم السريع في تنميته المستدامة

2023-12-23 17:56:01 - المصدر: واع

بغداد - واعأكدت الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة في العراق جينين هينيس بلاسخارت، اليوم السبت، أن العراق يتمتع بفرصةٍ ممتازة للتقدم السريع في تنميته المستدامة.وقالت بلاسخارت في رسالة نهاية العام تابعتها وكالة الأنباء العراقية (واع): إنه "بالعودة إلى العام الماضي، قلتُ إنه في ظل الاستقرار السياسي والفُرص المشرقة التي تلوح في الأفق، فإن العراق يتمتع بفرصةٍ ممتازة للتقدم السريع في تنميته المستدامة، وبعد مرور عام، برزت بالفعل عدة خطوات هامة ومبادرات واعدة".وأضافت، أن "البلد في وضعٍ يمكّنه من اغتنام الفرص العديدة المتاحة أمامه، فإن القيام بذلك لن يكون بالمهمة السهلة، وبالتالي، لا يسعني إلا أن أكرر كلمات الأمين العام أنطونيو غوتيريش خلال زيارته في وقتٍ سابقٍ من هذا العام: "الأمم المتحدة ملتزمة بدعم العراق لتوطيد مؤسساته الديمقراطية ودفع عجلة السلام والتنمية المستدامة وحقوق الإنسان لجميع العراقيين."وتابعت بالقول: "بالنيابة عن أُسرة الأمم المتحدة في العراق أتمنى لكم جميعاً سنة جديدة سعيدة مفعمة بالسلام والعافية".