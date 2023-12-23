منصب محافظ ديالى لاترسمه ارقام الاصوات.. قد تحسمه البصرة أو بغداد

2023-12-23 17:58:09 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم- بغداد

حدد الحراك الشعبي في محافظة ديالى، اليوم السبت (23 كانون الأول 2023)، آلية حسم هوية المحافظ المقبل، مشيرا الى ان هويته مرتبطة بحسم التسويات في بغداد والبصرة.

وقال رئيس الحراك عمار شنبه التميمي في حديث لـ"بغداد اليوم"، انه "حتى اللحظة لم تحسم مقاعد القوائم الفائزة بانتخابات 18 كانون الاول في ديالى في ظل استمرار عمليات العد والفرز لاكثر من 100 محطة من الاقتراع الخاص والعام، ومازالت تلك الاصوات غير داخلة في نتائج القوائم".

وأضاف، أن "النتائج الأولية تدل على ان المقعد المتأرجح قد يذهب الى قائمة الاستحقاق وتتغير اسماء بعض الفائزين في تسلسلاتهم لكن لاتزال هناك 27 محطة لم تفتح حتى الان وهي من تحسم كل النتائج".

واشار الى ان "القوائم السنية لم تحسم خياراتها في تشكيل موحد، فيما القوى الشيعية هي الاقرب الان لكسب الاغلبية من المقاعد لكن هوية المحافظ ستحدد من خلال من يمكنه تحقيق النصاب وطرح مرشح في اول جلسة".

وتابع، ان "محافظ ديالى سيحسم في كل الاحوال من خلال تسوية سياسية شاملة تشمل العاصمة والبصرة بسبب نقاط الترابط بينهم وبالتالي قد تتغير المعادلة وفق الحوارات بين القوى السياسية".

وتصدر تحالف ديالتنا الوطني وهو مجموعة من القوائم الشيعية، نتائج محافظة ديالى بانتخابات مجالس المحافظات بعدد اصوات بلغ اكثر من 97 الف صوت، فيما جاء تقدم ثانيا بنحو 76 الف صوت ثم السيادة وبعدها العزم، حيث يبلغ مجموع اصوات الكتل السنية الثلاث اكثر من 180 ألف صوت.