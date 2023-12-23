طرد مدرب الزوراء وأحد محترفيه اثناء مباراته مع أربيل في دوري نجوم العراق

2023-12-23 18:02:12 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ طرد حكم مباراة الزوراء واربيل يوم السبت، مدرب فريق نادي الزوراء حسام البدري بعد اعتراضه على طرد لاعب فريقه في الشوط الأول من المباراة.

وبدأت حكاية طرد البدري بعد أن قام محترف نادي الزوراء بإصابة لاعب اربيل اكام فشهر الحكم البطاقة الصفراء بوجهه، ثم كرر اللاعب الخطأ ضد لاعب اربيل شيركو كريم فاستحق البطاقة الحمراء.

وبعد طرد المحترف النيجيري collins opape اعترض مدرب الزوراء على حكم المباراة فأشهر بوجهه البطاقة الحمراء وغادر المدرب أرض الملعب نحو المدرجات.