سرق 90 الف دولار في السليمانية.. الاطاحة بمطلوب في كركوك

2023-12-23 18:16:11 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

أعلنت قيادة شرطة السليمانية، اليوم السبت (23 كانون الاول 2023)، عن القبض على شخص بتهمة سرقة 90 ألف دولارأمريكي، حيث قام بسرقتها في السليمانية واختبأ في كركوك.

وقالت القيادة في بيان تلقته "بغداد اليوم"، إن "بلاغا ورد من مواطن يفيد بسرقة مبلغ 90 ألف دولار أمريكي من مركبته"، مضيفة أن "مفارزنا شرعت على الفور بفتح تحقيق في الحادث للتوصل إلى المتهم".

وأوضحت أن "التحقيقات قادت إلى التوصل لمكان الأموال، إذ كانت مخبأة في منزل بإحدى مناطق السليمانية وتم التحفظ عليها"، مشيرة إلى أن "مفارزنا تمكنت أيضا من تحديد مكان المتهم والقبض عليه في مدينة كركوك".

ولفتت إلى أن "المتهم (ز، م، ع) تولد 1987 اعترف خلال التحقيقات بالجريمة، وتم إيقافه استنادا لأوامر قضائية ووفقا للمادة 446 من قانون العقوبات العراقي"، مؤكدة أن "المتهم من أصحاب السوابق وصادرة بحقه أوامر قبض أخرى في عدة مراكز للشرطة بتهمة السرقة".



