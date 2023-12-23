رئيس الوزراء: 2024 سيكون عام الإنجازات وافتتاح مختلف المشاريع

2023-12-23 18:34:01 - المصدر: واع

بغداد - واعأكد رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، اليوم السبت، أن 2024 سيكون عام الإنجازات وافتتاح مختلف المشاريع.وقال السوداني خلال افتتاحه جسر الحرية، بحضور مراسل وكالة الأنباء العراقية (واع)، إن "جسر الحرية للمشاة، يعد الأول من نوعه على نهر دجلة"، مشيدا، "بجهود العاملين في شركات وزارة الإعمار والإسكان والموارد المائية وأمانة بغداد والجهات الساندة الأخرى".وأضاف رئيس الوزراء، "الجسر جرى تنفيذه رغم فترات التأخير وسيعمل على انسيابية حركة الزائرين والمواطنين عموماً".وأوضح، أنه "تم إطلاق اسم الحرية على الجسر، وذلك لاعتبارات ودلالات مهمة لهذه المنطقة، التي كان النظام المقبور يمنع تواصلها المباشر عبر الضفتين، لاسيما في أيام الزيارات".وأكد السوداني، "قريبا تكون هناك خدمات إضافية في هذه المنطقة، استكمالا لأصل هذا المشروع وفق التصميم المعد من قبل الوزارة، بما يجعله مرفقاً خدميا وترفيهيا وسياحياً يليق بمنطقة الكاظمية، وعموم مناطق العاصمة بغداد".