السفير الفلسطيني يشيد بدعم العراق وإرساله 10 ملايين لتر من الوقود لقطاع غزة

2023-12-23 18:54:01 - المصدر: واع

بغداد - واعثمن سفير دولة فلسطين في العراق أحمد الرويضي، موقف الحكومة العراقية السياسي والإنساني الداعم بشكل مستمر للشعب الفلسطيني مع استمرار العدوان الصهيوني على قطاع غزة ، مشيداً بإرسال باخرة تحمل 10 ملايين لتر من الوقود إلى القطاع.وقال الرويضي لوكالة الأنباء العراقية (واع): إن "مساهمات العراق متعددة في دعم الشعب الفلسطيني وخاصة الدعم السياسي المستمر من القيادة العراقية المؤكد على وجوب وقف العدوان على قطاع غزة، وكذلك الإنساني عبر قوافل المساعدات المستمرة وبينها إرسال باخرة مساعدات تحمل 10 ملايين لتر من المشتقات النفطية أهمها زيت الغاز الذي تم إعلان الحاجة له بالتنسيق بين الهلال الأحمر الفلسطيني والهلال الأحمر العراقي".وتابع، أن "هذه المواقف تؤكد على اهتمام العراق الشقيق بدعم الشعب الفلسطيني في محنته مع استمرار الدعوات العراقية بإيقاف العدوان ورفع الحصار، وهذه المواقف ترجمة واضحة لمواقف العراق المعلنة والتي تم التعبير عنها من قبل رئيس الوزراء محمد شياع السوداني في أكثر من مناسبة".وأشار السفير الفلسطيني، إلى أن "دعم العراق لم يقف عن هذا الحد بل عزز بإعلان الجاهزية لاستقبال الجرحى الفلسطينيين في المستشفيات العراقية، وهنالك اتصالات مكثفة تتم لاستقبال أول دفعة من الجرحى في مستشفيات العتبة الحسينية المقدسة والتي عبرت عن استعدادها لعلاج جرحى فلسطين كافة، ويجري التنسيق بين الأطراف الرسمية المعنية".