أمين بغداد: جسر (الحرية) الأول من نوعه في العاصمة

2023-12-23 19:16:01 - المصدر: واع

بغداد - واع - حسن الفوازأكد أمين بغداد عمار موسى، اليوم السبت، أن جسر (الحرية) الذي يربط منطقة الكاظمية المقدسة بالكريعات هو الأول من نوعه في العاصمة وأكبر وأطول جسر مشاة لعبور نهر دجلة في بغداد.وقال موسى لوكالة الأنباء العراقية (واع): إنه "تزامناً مع حملة فك الاختناقات المرورية في بغداد، والتي شرعت بها وزارة الإعمار والإسكان والبلديات بالتعاون مع أمانة بغداد تم اليوم افتتاح جسر الحرية الذي يربط منطقة الكاظمية المقدسة بالكريعات والمخصص للمشاة"، لافتاً، إلى أن "هذا الجسر يعد أكبر وأطول جسر مشاة لعبور النهر، والأول من نوعه في بغداد".وأضاف، أن "منطقتي الكريعات والكاظمية المقدسة كانتا تستخدمان الجسر العائم الذي تم إنشاؤه من قبل وزارة الموارد المائية في وقت سابق"، مشيراً، إلى أنه "انتفت الحاجة إلى الجسر العائم بعد افتتاح جسر الكريعات الذي سيكون حلقة ربط وشرياناً كبيراً لحركة مرور المواطنين بين الكريعات والكاظمية المقدسة خاصة في الزيارات المليونية التي تشهدها مدينة الكاظمية؛ لأن هذا يعتبر من الشرايين الحيوية للزائرين".وافتتح رئيس مجلس الوزراء، محمد شياع السوداني، اليوم السبت، أول جسر للمشاة يربط ضفتي الكاظمية المقدسة والگريعات في بغداد، وأطلق عليه جسر الحرية.