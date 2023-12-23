العراق يدعو الى إيقاف الحرب في غزة والإسراع في تقديم المساعدات العاجلة للفلسطينيين

2023-12-23 19:32:02 - المصدر: واع

بغداد - واعنقل وزير النقل رزاق محيبس السعداوي، اليوم السبت، كلمة رئيس الوزراء محمد شياع السوداني في مؤتمر طهران الدولي حول فلسطين.وقالت الوزارة في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع): إن "وزير النقل رزاق محيبس السعداوي، شارك على رأس وفد عراقي رفيع، في المؤتمر السياسي التشاوري حول فلسطين المنعقد في طهران، بحضور رئيس الجمهورية الإسلامية إبراهيم رئيسي ومشاركة شخصيات سياسية ودينية ومفكرين وإعلاميين بارزين من أكثر من 50 دولة حول العالم".وأضافت، أن "السعداوي، ألقى كلمة رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، خلال المؤتمر الذي عقد في مجمع سعد آباد الثقافي التاريخي بطهران، أكد فيها أن "ما يحصلُ في غزةَ لا يتحمل الاكتفاء بعبارات الإدانة، إذ إن مشاهد القتلِ والمجازرِ بحق أهلِ غزة هي جرائم تطهير عرقي".وجاء في كلمة دولة رئيس الوزراء، أن "الأمانة العامَّة للأممِ المتحدةِ تسعى للفتِ انتباهِ مجلسِ الأمنِ إلى أنَّ الوضعَ في غزةَ بدأَ يتحولُ إلى كارثة"، مشددة على أن "الكيان الغاصب تحميه القوى الكبرى التي تخلتْ عن مسؤولياتِها الإنسانيةِ والأخلاقية".وأكدت كلمة العراق، أن "الدول التي طالما رفعت شعاراتِ حقوقِ الإنسانِ تستكثرُ اليومَ على أهلِ غزةَ الدفاعَ عن أنفسِهم وتُبرئُ القاتلَ الحقيقي وتجرِّمُ الضحية"، مردفة، أن "حكومتنا دعت منذُ اليومِ الأول للعدوان إلى وضع حد للمآسي والنكباتِ التي يعشها أهل غزة كلَّ يوم".ودعت كلمة الرئيس، "الى اتخاذ مواقفَ حازمةٍ ضدَّ التمادي الصهيوني"، منبهة، إلى أن "الموقف الرسمي العراقي تجاه القضية الفلسطينية يستندُ إلى تأييدٍ سياسيٍّ وشعبيٍّ داخليٍّ من جميعِ العراقيين".وأشارت، إلى أن "محنةَ فلسطينَ وقضيتَها تعيشانِ في وجدانِ جميعِ العراقيين منذُ أن وقعت أسيرةً بيدِ الغاصبين"، مشددة، على أن "المأساةَ المستمرةَ في فلسطينَ توجب على جميعِ العربِ والمسلمين أن يتوحدوا لتشكيلِ كتلةِ ضغطٍ كبيرةٍ في المحافلِ الدولية من أجلِ وضعِ حدٍّ للجرائمِ الصهيونية".ولفتت، إلى أن "واجبَنا نصرةُ فلسطينَ التأكيدُ أيضاً على حقِّ الفلسطينيين في إقامةِ دولتِهم على كاملِ الترابِ الفلسطيني عاصمتِها القدس الشريف"،داعية "الدول العربية والإسلامية الى مقاطعة هذا الكيان ومحاصرته والعمل على تجريمهِ وفضحِ ممارساتهِ الوحشية في كلِّ المحافلِ الدولية".وخلصت كلمة رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني إلى المطالبة بـ"إيقاف الحربِ في غزةَ والإسراع في تقديمِ المساعداتِ العاجلةِ للفلسطينيين الذين يعيشونَ اليومَ في ظل ِّظروفٍ إنسانيةٍ صعبةٍ مع حلولِ فصلِ الشتاء".وأشار، إلى أن "الوفد الذي ترأسه وزير النقل رزاق محيبس السعداوي ضم السفير العراقي لدى طهران نصير عبد المحسن عبد الله وعددا من المسؤولين الحكوميين".