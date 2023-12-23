باتصال هاتفي.. رئيس الجمهورية يبحث مع أمير الكويت تطوير العلاقات والتنسيق بشأن القضايا المشتركة

2023-12-23 20:10:05 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ دعا رئيس الجمهورية عبد اللطيف جمال رشيد، اليوم السبت، الى "تعزيز وتطوير العلاقات مع الكويت في مختلف المجالات التنسيق والتعاون بين البلدين إزاء القضايا ذات الاهتمام المشترك، فيما أكد أمير الكويت الجديد رغبة بلاده بتوطيد العلاقات الثنائية.

وقال المكتب الإعلامي لرئاسة الجمهورية في بيان ورد لوكالة شفق نيوز إن "رئيس الجمهورية عبد اللطيف جمال رشيد أجرى، اليوم السبت، اتصالاً هاتفيا مع أمير دولة الكويت الشيخ مشعل الأحمد الصباح، وأعرب الرئيس، خلال المكالمة، عن أحر تعازيه ومواساته لسموه وللشعب الكويتي الشقيق بوفاة الفقيد الشيخ نواف الأحمد الصباح".

كما عبّر الرئيس عن "تهانيه وتمنياته للشيخ مشعل الأحمد الصباح بمناسبة تسنمه مهامه الجديدة أميراً لدولة الكويت، متمنياً له التوفيق والنجاح في قيادة الكويت وتحقيق تطلعات الشعب الكويتي الشقيق في المزيد من التقدم والازدهار"، مؤكدا "حرص العراق على "تعزيز وتطوير العلاقات الأخوية التي تجمع البلدين في مختلف المجالات".

كما تناولت المكالمة، "أهمية التنسيق والتعاون بين البلدين إزاء القضايا ذات الاهتمام المشترك، وضرورة تبادل الزيارات لتعزيز العلاقات الثنائية وبما يخدم المصالح المشتركة ويحقق الأمن والاستقرار في المنطقة".

من جانبه، عبر أمير دولة الكويت عن "شكره وتقديره للرئيس عبد اللطيف جمال رشيد"، مشيراً إلى "رغبة الكويت لتوطيد أواصر العلاقات الثنائية، وحرصها على دعم جهود العراق في ترسيخ أمنه واستقراره".