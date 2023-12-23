2023-12-23 20:10:41 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

تحدث بطل الفيلم الوثائقي "إخفاء صدام حسين"، علاء نامق عن تفاصيل التحضير للفيلم، فيما أشار إلى انه استغرق مدة وصلت إلى 11 سنة، وفكرة تصوير فيلم وثائقي عن تلك الأحداث بدأت في 2010.

وقال نامق خلال في لقاء متلفز تابعته "بغداد اليوم"، إن "عرض الفيلم الأول عربيًا ضمن فعاليات مهرجان البحر الأحمر السينمائي، شهد تعاطف الجمهور بالفيلم، وكان هناك حضور مشرف".

وأضاف، أن "والده استضاف رئيس النظام العراقي السابق صدام حسين، في منزله، لمدة 9 أشهر، قائلاً: "هو أمر الله وقع على عائلاتنا، صدام جاء من بغداد واستضفناه في أكثر من بيت".

وأشار نامق الى، أن "صدام حسين رأى شخص في المنام وقال له يجب ان تذهب لمنزل النامق، وجاء لنا وأصبح ضيفًا في وقت صعب كان الجيش الأمريكي يبحث عنه بجنون في كل حارة بالعراق، كان هناك خوف ولكن احترمنا قرار والدي إننا نحميه".



