رئيس الجمهورية وأمير الكويت يبحثان التنسيق والتعاون بين البلدين إزاء القضايا ذات الاهتمام المشترك

2023-12-23 20:14:01 - المصدر: واع

بغداد - واعبحث رئيس الجمهورية عبد اللطيف جمال رشيد مع أمير دولة الكويت الشيخ مشعل الأحمد الصباح، اليوم السبت، التنسيق والتعاون بين البلدين إزاء القضايا ذات الاهتمام المشترك.وقال بيان لرئاسة الجمهورية تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع): إن" رئيس الجمهورية عبد اللطيف جمال رشيد، أجرى اليوم اتصالاً هاتفيا مع سمو أمير دولة الكويت الشيخ مشعل الأحمد الصباح".وأعرب الرئيس، خلال المكالمة، عن أحر تعازيه ومواساته لسموه وللشعب الكويتي الشقيق بوفاة الفقيد سمو الشيخ نواف الأحمد الصباح، مبتهلا إلى الله سبحانه وتعالى أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته، ويلهم سموه والعائلة الكريمة والشعب الكويتي الصبر والسلوان".وعبّر الرئيس- بحسب البيان- "عن تهانيه وتمنياته لسمو الشيخ مشعل الأحمد الصباح بمناسبة تسنمه مهامه الجديدة أميرا لدولة الكويت، متمنيا لسموه التوفيق والنجاح في قيادة الكويت وتحقيق تطلعات الشعب الكويتي الشقيق في المزيد من التقدم والازدهار، مؤكدا حرص العراق على تعزيز وتطوير العلاقات الأخوية التي تجمع البلدين في مختلف المجالات".وتابع البيان، أن" المكالمة تناولت، أهمية التنسيق والتعاون بين البلدين إزاء القضايا ذات الاهتمام المشترك، وضرورة تبادل الزيارات لتعزيز العلاقات الثنائية وبما يخدم المصالح المشتركة ويحقق الأمن والاستقرار في المنطقة".وختم البيان، أن" أمير دولة الكويت عبر عن شكره وتقديره لفخامة الرئيس عبد اللطيف جمال رشيد"، مشيرا إلى" رغبة الكويت في توطيد أواصر العلاقات الثنائية، وحرصها على دعم جهود العراق في ترسيخ أمنه واستقراره".