بعد افتتاح جسر الحرية.. شمول 6 محلات في الأعظمية بأعمال التطوير

2023-12-23 20:26:01 - المصدر: واع

بغداد – واع – حسن الفوازأعلن مسؤول محلي، اليوم السبت، شمول 6 محلات في حي الأعظمية ومنطقة الكريعات بأعمال التطوير تضاف لما تحقق من إنجاز بافتتاح جسر الحرية.وقال مدير عام بلدية الأعظمية مصعب بكر لوكالة الأنباء العراقية (واع): إن "جسر الحرية الذي افتتحه رئيس الوزراء محمد شياع السوداني اليوم سيكون من الجسور المهمة والحيوية التي تربط جانبي الكرخ والرصافة كونه سيخدم حركة المواطنين والزائرين".وأضاف، أن "الجسر سيخدم بالدرجة الأولى زائري مرقد الإمامين الكاظمين عليهما السلام خاصة في زيارة ذكرى استشهاد الإمام الكاظم قريباً ونتوقع أن يستوعب ملايين الزائرين وجاء تطبيقاً لمضامين المنهاج الحكومي لرئيس الوزراء".وتابع، إنه "بعد افتتاح الجسر ستكون هنالك أعمال تأهيل وتطوير لـ 6 محلات سكنية وكذلك لعدد من الشوارع في حي الأعظمية ومنطقة الكريعات".وفي وقت سابق، أكد أمين بغداد عمار موسى، اليوم السبت، أن جسر (الحرية) الذي يربط منطقة الكاظمية المقدسة بالكريعات هو الأول من نوعه في العاصمة وأكبر وأطول جسر مشاة لعبور نهر دجلة في بغداد.وقال موسى لوكالة الأنباء العراقية (واع): إنه "تزامناً مع حملة فك الاختناقات المرورية في بغداد، والتي شرعت بها وزارة الإعمار والإسكان والبلديات بالتعاون مع أمانة بغداد تم اليوم افتتاح جسر الحرية الذي يربط منطقة الكاظمية المقدسة بالكريعات والمخصص للمشاة"، لافتاً، إلى أن "هذا الجسر يعد أكبر وأطول جسر مشاة لعبور النهر، والأول من نوعه في بغداد".وأضاف، أن "منطقتي الكريعات والكاظمية المقدسة كانتا تستخدمان الجسر العائم الذي تم إنشاؤه من قبل وزارة الموارد المائية في وقت سابق"، مشيراً، إلى أنه "انتفت الحاجة إلى الجسر العائم بعد افتتاح جسر الكريعات الذي سيكون حلقة ربط وشرياناً كبيراً لحركة مرور المواطنين بين الكريعات والكاظمية المقدسة خاصة في الزيارات المليونية التي تشهدها مدينة الكاظمية؛ لأن هذا يعتبر من الشرايين الحيوية للزائرين".وافتتح رئيس مجلس الوزراء، محمد شياع السوداني، اليوم السبت، أول جسر للمشاة يربط ضفتي الكاظمية المقدسة والگريعات في بغداد، وأطلق عليه جسر الحرية.