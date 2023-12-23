2023-12-23 21:29:10 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم-بغداد

تساءل الخبير النفطي نبيل المرسومي، اليوم السبت (23 كانون الاول 2023)، عن الجدوى الاقتصادية من انتاج زيت الوقود، من وحدة التكرير الرابعة في مصافي الجنوب والتي تم افتتاحها اليوم.

وتعليقا على ماتداولته وسائل الاعلام من تصريح لوكيل وزارة النفط لشؤون التصفية حامد الزوبعي، بالاعلان عن البدء بانتاج زيت الوقود في وحدة التكرير الرابعة بطاقة 50 الف برميل يوميًا، قال المرسومي: "ما الجدوى الاقتصادية من انتاج المزيد من زيت الوقود او النفط الأسود اذ ان العراق مكتفي ذاتيا منه ويصدر منه بنحو 4 مليارات دولار سنويا وبسعر يبلغ نحو نصف سعر النفط الخام".

ويعد زيت الوقود من المواد الثقيلة او مخلفات التصفية، حيث ان زيت الوقود يجب ان يستخرج بواقع 3% من برميل النفط، اي ان كل برميل نفط يجب ان ينتج اقل من 5 لترات من زيت الوقود، الا ان مصافي العراق المتقادمة، تنتج كميات كبيرة من زيت الوقود بدلا من تصفيته وانتاج كميات اكبر من البنزين والمنتوجات الخفيفة، بحسب مختصين.

وعلى سبيل المثال، ينتج مصفى كربلاء 4 ملايين لتر زيت وقود من تكرير 140 الف برميل يوميا، مايعني ان البرميل الواحد ينتج نحو 30 لترا.

وينتج العراق اكثر من 50 مليون لتر يوميا من زيت الوقود، مايعادل 18 مليار لتر سنويًا، بحسب وزارة النفط، بينما صدر العراق منها اكثر من 7 مليار لتر في 2022، وبقيمة 4 مليار دولار.