برونزيتان في ختام عربية الدراجات في الرياض

2023-12-23 21:30:04 - المصدر: واع

بغداد - واعاختتمت في الرياض عاصمة السعودية، اليوم السبت، منافسات البطولة العربية بالدراجات بمشاركة عشرة منتخبات.وحصل منتخبنا الوطني لفئة الشباب سباق الفردي العام لمسافة ١٦٠ كم على برونزية السباق بعد منافسة مع الفريقين الجزائري والمغربي".وحل فريق المغرب بالترتيب الأول تاركا الترتيب الثاني لمنتخب الجزائر.وفي منافسات فئة الناشئين فقد جاء منتخبنا بالمركز الثالث والجزائر في الترتيب الثاني والسعودية حصدت ذهب المنافسة.وشارك في هذا السباق أكثر من 54 متسابقا وفي نهاية السباق توج منتخبنا والمنتخبات الأخرى من قبل الاتحاد العربي للدراجات والاتحاد السعودي وعدد من الضيوف والشركات الراعية للبطولة ومن ثم رفع العلم العراقي للترتيب الثالث والمنتخبات الأخرى".