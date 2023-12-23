مجلس الخدمة: ماضون باستكمال إجراءات تعيين الـ 31 ألف درجة وظيفية

2023-12-23 21:44:01 - المصدر: واع

بغداد – واع – نصار الحاجأكد مجلس الخدمة الاتحادي، اليوم السبت، التزامه بتطبيق ما ورد في الموازنة العامة الثلاثية، والمضي بإجراءات تعيين الـ 31 ألف درجة وظيفية.وقالت المتحدثة باسم المجلس أطياف عيسى، لوكالة الأنباء العراقية (واع)، إن "مجلس الخدمة الاتحادي، ملزم بتطبيق ما ورد في الموازنة العامة الثلاثية، كما أنه ماض بإجراءات التعيين، منذ دخول الموازنة حيز التنفيذ".وأضافت عيسى، أن "المجلس في طور استكمال إجراءات تعيين ما تبقى من الدرجات الوظيفية، والبالغ عددها 31 الفاً".وبينت، أن "المجلس كان قد أكد في بيان سابق له أنه اتخذ ما يلزم لاستحداث الدرجات الوظيفية المخصصة لأفراد الفئة المنبَّه عنها وحسب التحصيل الدراسي للمتقدمين، وذلك بالتعاون مع الجهات المعنية في وزارة التخطيط ووزارة المالية، وتم إثر ذلك تشكيل لجنة مشتركة بهذا الصدد".وأشارت، إلى أن "المجلس قام بإصدار قرار تعيين الفاحصين المدنيين في وزارة الدفاع"، لافتة، إلى أن "المجلس قام أيضا بتعيين عدد من المشمولين بقرار مجلس الوزراء الخاص، بتعيين المبتعثين ضمن المبادرة التعليمية التي أطلقها رئيس الوزراء".وتابعت، أن "المجلس يؤكد سعيه الحثيث لإكمال ما تبقى من الدرجات، وبالتعاون مع الجهات الأخرى المعنية، في حال إكمال إجراءاتها".