2023-12-23 21:48:02 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ أفاد مصدر أمني، يوم السبت، بوفاة منتسب في قوات "سوات السليمانية" بعد تعرضه لحادث سببه إعلان لمرشح في الانتخابات المحلية التي جرت مؤخراً.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن "المنتسب الذي يدعى محمد شوان والذي يعمل في قوات سوات السليمانية وأصله من كركوك تعرض لحادث عندما كان يرابط في واجب بالقرب من المكتب السياسي للاتحاد الوطني الكوردستاني".

واضاف انه " قبل أيام كانت عجلة نوع كرين كانت تعمل في تعليق صور المرشحين صدمت عامودا للكهرباء وتسببت الصدمة بسقوط العامود على رأسه نقل على اثرها بمروحية الى السليمانية"، مشيرا إلى أن "المنتسب فارق الحياة اليوم متأثرا بإصابته".