الإطاحة باعصابة تمتهن السحر الإلكتروني في أربيل

2023-12-23 21:54:15 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - أربيل

أعلنت قيادة شرطة محافظة أربيل، اليوم السبت (23 كانون الأول 2023)، عن اعتقال الرأس المدبر لعصابة، جمعت ثروة عبر الدجل والسحر الإلكتروني.

وأشارت في بيان تلقته "بغداد اليوم"، إلى أنه "في حيلة جديدة للنصب على المواطنين عبر مواقع التواصل الاجتماعي، لجأت عصابة إلى تدشين صفحة على "الفيس بوك"، بهدف الترويج لـ "أعمال الشعوذة والدجل في أربيل".

وأكدت أن "البداية كانت برصد مديرية شرطة المحافظة، (استنادا إلى شكاوى عدد من الضحايا)، لشخص يلقب بالشيخ عبد القادر الإلهي ويقوم بالنصب والاحتيال على المواطنين وممارسة أعمال الدجل والشعوذة".

ولفتت إلى "الإطاحة بالرأس المدبر للعصابة ويحمل الجنسية السورية، وقد تسلم مبلغ 260 ألف دولار أمريكي من سيدة بحجة استرجاع عشيقها إليها"، مؤكدة أن "شكوى السيدة قادت للإطاحة بالمتهم".