السيد الحكيم والعامري يؤكدان أهمية تشكيل الحكومات المحلية على قاعدة الفريق الكفوء

2023-12-23 22:12:01 - المصدر: واع

بغداد – واعأكد رئيس تيار الحكمة الوطني السيد عمار الحكيم، و رئيس تحالف نبني هادي العامري، أهمية تشكيل الحكومات المحلية على قاعدة الفريق الكفوء.وذكر بيان للمكتب الاعلامي للسيد الحكيم تلقته وكالة الانباء العراقية (واع)، أن "السيد عمار الحكيم رئيس تيار الحكمة الوطني التقى رئيس تحالف نبني هادي العامري، مباركا له نجاح الانتخابات المحلية والنتائج التي حققها التحالف وباقي القوى الوطنية المنضوية في الإطار التنسيقي، كما ثمّن الجهود الحكومية وجهود المفوضية والأجهزة الأمنية في إنجاح الممارسة الانتخابية".وشدد السيد الحكيم، بحسب البيان، على ضرورة تشكيل الحكومات المحلية على قاعدة الفريق الكفوء والنزيه والقادر على تحقيق التطلعات، مؤكدا أهمية أن يتسق عمل المحافظات مع عمل الحكومة وتوجهها الخدمي.في الشأن الإقليمي، أكد السيد الحكيم، ضرورة إنهاء معاناة أهلنا في غزة، مبينا أن المجتمع الدولي معني بإيقاف المجازر من خلال الضغط لإيقاف الحرب وإدخال المساعدات، كما جدد الدعوة لإنهاء ازدواجية المعايير في التعاطي مع حقوق الإنسان وحرية التعبير.