مختص يكشف عن انخفاض الكميات المستوردة من المشتقات النفطية بنسبة 60%

2023-12-23 22:26:10 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

كشف الباحث في الشأن الاقتصادي حيدر الشيخ، اليوم السبت (23 كانون الأول 2023)، عن انخفاض الكميات المستوردة من المشتقات النفطية بنسبة 60%، مقارنة بالعام الماضي.

وقال الشيخ لـ "بغداد اليوم" ان "الكميات المستوردة من المشتقات النفطية (زيت الغاز، البنزين، النفط الأبيض) التي يستوردها العراق سنويا انخفضت بالعام الجاري بالنسبة 60% عن عام 2022".

وبين ان "الكميات المستوردة من المشتقات النفطية للغاية شهر تشرين الثاني للعام 2023 بلغت اثنين مليار و226 مليون دولار، وأما الكميات المستوردة من المشتقات النفطية للعام 2022 بلغت 5 مليارات و288 مليون دولار".

وأضاف أن "الكلفة المالية للبنزين المستورد في العام الجاري بلغت 1,811 مليون طن، حيث انخفضت بالنسبة 50% عن عام 2022 والتي كانت تبلغ 3,690 مليون طن".

وتابع الخبير في الشأن الاقتصادي ان "العراق يستورد يوميا قرابة 12 مليون لتر من البنزين من عدة دول من ضمنها إيران والامارات والصين لعدم قدرة المصافي العراقية على سد النقص، حيث ان العراق يستهلك قرابة 30 مليون لتر يوميا، على اعتبار ان اعداد السيارات داخل العراق وصلت إلى قرابة 8 مليون سيارة".

وشهد العراق افتتاح مصفى كربلاء هذا العام، بالاضافة الى افتتاح عدد من وحدات التكرير الجديدة في مصفى بيجي وكذلك مصافي الجنوب مما ادى لزيادة الكميات المنتجة من المشتقات النفطية.