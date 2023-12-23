التعادل الإيجابي يحسم موقعة أرسنال وليفربول

2023-12-23 22:44:01 - المصدر: واع

متابعة - واعحسم التعادل موقعة ليفربول وضيفه آرسنال بنتيجة (1-1)، في اللقاء الذي احتضنه ملعب أنفيلد مساء اليوم السبت، ضمن مباريات الجولة 18 من الدوري الإنجليزي الممتاز.وافتتح آرسنال التسجيل عبر جابريل ماجاليس في الدقيقة (4)، وعدل ليفربول النتيجة عبر محمد صلاح في الدقيقة (29).وبتلك النتيجة عزز آرسنال موقعه في الصدارة بعدما رفع رصيده إلى 40 نقطة، بينما رفع ليفربول رصيده إلى 39 نقطة في المركز الثاني.