الدفاع المدني في اربيل يتمكن من اخماد حريق في مصفاة نفطية

2023-12-23 23:52:02 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ تمكنت وحدات الدفاع المدني في محافظة اربيل مساء اليوم السبت، من إخماد حريق اندلع في مصفاة نفطية في منطقة الكوير.

وذكر مراسل وكالة شفق نيوز؛ أن 7 فرق من وحدات الدفاع المدني كافحت النيران التي اندلعت في مصفاة للنفط بمحافظة اربيل.

وفي وقت سابق؛ أفاد مصدر محلي يوم السبت، باندلاع حريق في مصفاة نفطية في اربيل.

وأبلغ المصدر وكالة شفق نيوز؛ ان "الحريق اندلع الساعة 10:30 الليلة في مصفاة للنفط بمنطقة گوير بمحافظة اربيل".

واضاف ان "فرق الدفاع المدني تحاول السيطرة على الحريق في الوقت الحالي دون معرفة الأضرار".