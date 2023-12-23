العامري والحكيم يبحثان "قواعد" تشكيل الحكومات المحلية في المحافظات

2023-12-23 23:58:01 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ بحث رئيس تحالف نبني هادي العامري اليوم السبت، مع رئيس تحالف قوى الدولة الوطنية عمار الحكيم، تشكيل الحكومات المحلية في مجالس المحافظات.

وذكر بيان لمكتب العامري ورد لوكالة شفق نيوز؛ أن الطرفين أكدا "أهمية تشكيل الحكومات المحلية على قاعدة الفريق الكفوء والنزيه والقادر على تحقيق التطلعات، كما شددا أيضا على أهمية أن يتسق عمل المحافظات مع عمل الحكومة وتوجهها الخدمي".

وفي الشأن الإقليمي جرى التأكيد على ضرورة إنهاء معاناة الشعب الفلسطيني في غزة، ودعوة المجتمع الدولي الى إيقاف المجازر من خلال الضغط لإيقاف الحرب وإدخال المساعدات، كما جددا الدعوة لإنهاء ازدواجية المعايير في التعاطي مع حقوق الإنسان وحرية التعبير، وفقا للبيان.