المفوضية تعلن انتهاء عمليات العد والفرز اليدوي في جميع المحافظات

2023-12-24 00:26:06 - المصدر: واع

بغداد – واعأعلنت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، انتهاء عمليات العد والفرز اليدوي في جميع المحافظات.وقال مراسل وكالة الانباء العراقية (واع)، ان "مفوضية الانتخابات انهت عمليات العد والفرز اليدوي في جميع المحافظات".وفي وقت سابق، أعلنت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، حسم الشكاوى المقدمة في التصويتين الخاص والعام بانتخابات مجالس المحافظات، فيما حددت موعد انتهاء العد والفرز اليدوي.وقال المتحدث باسم المفوضية، عماد جميل، لوكالة الأنباء العراقية (واع): إن "عمليات العد والفرز مستمرة في كل مراكز التدقيق في المحافظات، وهنالك محافظات ستنجز عمليات العد والفرز اليوم الجمعة، وباقي المحافظات التي فيها عدد كبير من المحطات ستنتهي يوم غد السبت".وأضاف جميل، أن "أكبر مركزين تجري بهما عمليات العد والفرز هما مركز الكرخ وفيه 346 محطة، ومركز الرصافة وفيه 224 محطة"، مؤكداً أن "70% من عملية العد والفرز لمحطات هذين المركزين ستكتمل اليوم، وغداً سيتم إكمال المتبقي".ولفت إلى أن "عمليات العد والفرز ستنتهي بحلول الأحد المقبل في جميع المراكز"، مشيراً إلى "حسم الشكاوى التي قدمت والتي يبلغ عددها 118 شكوى، 55 منها تخص التصويت الخاص و63 شكوى قدمت في التصويت العام".وأكد أن "عمليات العد والفرز ستفضي إلى تغيير بسيط في النتائج ولن يكون تأثيرها كبيراً"