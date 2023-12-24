الكهرباء يهزم نفط ميسان في دوري نجوم العراق

2023-12-24 00:32:07 - المصدر: واع

بغداد – واعتغلب الكهرباء على نفط ميسان بهدف نظيف في المباراة التي ضيفها ملعب الزوراء مساء السبت ضمن منافسات الدور 11 من دوري نجوم العراق.وسجل هدف المباراة الوحيد لفريق الكهرباء محمود خليل في الدقيقة 56.وبهذا الفوز ارتقى الكهرباء إلى المركز العاشر في جدول ترتيب الفرق.