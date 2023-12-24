ارقام قياسية تتحطم تحت اقدام المصري محمد صلاح

2023-12-24 07:22:02 - المصدر: واع

متابعة - واعانفرد المصري محمد صلاح نجم ليفربول بمجموعة من الأرقام القياسية بعد نجاحه في هز شباك آرسنال في إطار الجولة 18 من البريمييرليغ.وبحسب شبكة سكواكا فإن صلاح بات أول لاعب يسجل 10 أهداف أو أكثر في شباك كل من مانشستر يونايتد والسيتي وآرسنال في مختلف البطولات.كما تفوق صلاح على أسطورتي ليفربول ستيفن جيرارد وروبي فاولر من خلال عدد مساهماته على ملعب أنفيلد.وأوضحت شبكة أوبتا أن صلاح ساهم في 121 هدفا خلال 120 مباراة مع ليفربول على ملعب أنفيلد بالبريمييرليغ.ويأتي خلف صلاح ستيفن جيرارد برصيد 120 مساهمة وروبي فاولر برصيد 100 مساهمة.