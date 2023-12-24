بايرن ميونخ يرصد 100 مليون لإغراء برشلونة

2023-12-24 07:54:01 - المصدر: واع

متابعة – واعأكد تقرير صحفي إسباني، إن بايرن ميونخ صرف النظر عن ضم لاعب برشلونة في كانون ثان المقبل.ويدور الأمر حول الأوروجوياني رونالد أراوخو مدافع برشلونة، البالغ من العمر 24 عاما.وبحسب صحيفة "موندو ديبورتيفو"، فإن بايرن ميونخ قرر تأجيل عملية ضم أراوخو إلى الصيف المقبل، في ظل رفض اللاعب، مغادرة برشلونة في الشتاء.وأضافت الصحيفة "بايرن ميونخ على استعداد تام لدفع 100 مليون يورو إلى نظيره برشلونة في صيف 2024، من أجل التخلي عن خدمات رونالد أراوخو، وهو مبلغ لن يستطيع الفريق الكتالوني رفضه".ويرتبط رونالد أراوخو بعقد مع ناديه برشلونة حتى صيف عام 2026، مع وجود شرط جزائي قيمته مليار يورو.