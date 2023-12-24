التعليم تعلن أسماء المتقدمين إلى المنح اليابانية وتحدد موعد المقابلة
2023-12-24 09:07:17 - المصدر: بغداد اليوم
بغداد اليوم -
تعلن وزارة التعليم العالي والبحث العلمي أسماء المتقدمين للزمالة الدراسية اليابانية/ معهد كيوشو للتكنولوجيا.
وتدعو دائرة البعثات والعلاقات الثقافية المتقدمين إلى مراجعة مبنى الدائرة يوم الثلاثاء الموافق 2023/12/26 لغرض إجراء المقابلة.
أسماء المتقدمين ومتطلبات المقابلة ?:
https://mohesr.gov.iq/ar/assets/img/uploaded_files/24122023.pdf
دائرة الإعلام والاتصال الحكومي
وزارة التعليم العالي والبحث العلمي
24 كانون الاول 2023
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