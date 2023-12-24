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التعليم تعلن أسماء المتقدمين إلى المنح اليابانية وتحدد موعد المقابلة

التعليم تعلن أسماء المتقدمين إلى المنح اليابانية وتحدد موعد المقابلة
التعليم تعلن أسماء المتقدمين إلى المنح اليابانية وتحدد موعد المقابلة
2023-12-24 09:07:17 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم -  



تعلن وزارة التعليم العالي والبحث العلمي أسماء المتقدمين للزمالة الدراسية اليابانية/ معهد كيوشو للتكنولوجيا.

وتدعو دائرة البعثات والعلاقات الثقافية المتقدمين إلى مراجعة مبنى الدائرة يوم الثلاثاء الموافق 2023/12/26 لغرض إجراء المقابلة.

أسماء المتقدمين ومتطلبات المقابلة ?:
https://mohesr.gov.iq/ar/assets/img/uploaded_files/24122023.pdf


دائرة الإعلام والاتصال الحكومي
وزارة التعليم العالي والبحث العلمي
24 كانون الاول 2023

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