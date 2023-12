2023-12-24 09:10:04 - المصدر: مفوضية الانتخابات

تفقد نائب رئيس مجلس المفوضين القاضي فياض ياسين حسين مركز العد والفرز يوم السبت الموافق ٢٣ كانون الاول ٢٠٢٣ . حيث اطلع على سير عمل مركز التدقيق من ناحية عملية العد والفرز اليدوي للمحطات التي لم ترسل اثناء عمليه الاقتراع التي جرت يوم ١٦ للتصويت الخاص ويوم ١٨ للتصويت العام وايضا الاطلاع على النتائج حيث

