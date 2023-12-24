انخفاض كبير بصادرات العراق النفطية لأمريكا الأسبوع الماضي

2023-12-24 09:14:14 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ أعلنت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية، يوم الأحد، أن صادرات العراق النفطية لأمريكا انخفضت بشكل كبير خلال الأسبوع الماضي.

وأظهر جدول نشرته الإدارة، اطلعت عليه وكالة شفق نيوز، إن "متوسط الاستيرادات الأمريكية من النفط الخام خلال الأسبوع الماضي من تسع دول رئيسية بلغت 5.674 ملايين برميل يوميا، مرتفعة بمقدار 168 الف برميل باليوم عن الأسبوع الذي سبقه والذي بلغ 5.506 ملايين برميل يوميا.

وأضاف الجدول، أن صادرات العراق النفطية لأمريكا بلغت 22 ألف برميل يوميا الأسبوع الماضي، منخفضة بمقدار 63 الف برميل يوميا عن الأسبوع الذي سبقه والتي بلغت معدل 85 ألف برميل يوميا.

وأشارت إلى أن أكثر الإيرادات النفطية لأمريكا خلال الأسبوع الماضي جاءت من كندا بمعدل بلغ 3,686 ملايين برميل يومياً، تلتها المكسيك بمتوسط 851 مليون برميل يومياً، وبلغت الايرادات النفطية من السعودية بمعدل 406 الاف برميل يومياً، ومن ثم كولومبيا بمعدل 215 الف برميل يومياً.

ووفقاً للإدارة، فإن "كمية الاستيرادات الأمريكية من النفط الخام ، من البرازيل بمعدل 197 آلاف برميل يوميا، ومن نيجيريا بمعدل 162 ألف برميل يوميا، ومن ليبيا بمعدل 86 الف برميل يوميا، ومن الاكوادور بمعدل 49 الف برميل يوميا ، فيما لم تستورد أي كمية من روسيا .