إجرام بغداد تطيح بعدد من المتهمين بقضايا قتل وخطف وسرقة وتزوير

2023-12-24 09:46:12 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم -





تمكنت مفارز مديرية مكافحة إجرام بغداد/ مكتب الحرية لمكافحة الإجرام من إلقاء القبض على مطلوب بجريمة قتل ضمن قاطع المسؤولية، حيث تم توقيفه وفق أحكام المادة ٤٠٦ من قانون العقوبات .

إلى ذلك ألقت مفارز مكتب الكرادة لمكافحة الإجرام القبض على مطلوب بجريمة خطف رجل ضمن منطقة الزعفرانية، حيث تم عرض الأوراق التحقيقية أمام أنظار قاضي التحقيق وقرر توقيفه وفق أحكام المادة ٤٢١ من قانون العقوبات .

ومن جانب آخر نفذت مفارز المديرية أوامر إلقاء القبض بحق عدد من المتهمين والمطلوبين بقضايا سرقة الدراجات النارية، والمحال التجارية، والمنازل السكنية، وآخرين بالتزوير، ومطلوبين بقضايا جنائية مختلفة ضمن مناطق متفرقة من بغداد، حيث تم اتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم وتقديمهم الى القضاء لينالوا جزاءهم العادل