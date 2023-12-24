أبرزها قمة الصقور والأنيق .. اليوم أربع مواجهات في دوري النجوم

2023-12-24 10:00:05 - المصدر: واع

بغداد – واعتقام مساء اليوم الأحد، أربع مواجهات لحساب الجولة الـ11 من منافسات دوري نجوم العراق للمحترفين بكرة القدم أبرزها قمة الصقور والأنيق .إذ يقص فريقا القوة الجوية والطلبة شريط افتتاح ملعب الشعب الدولي بحلته الجديدة، ويتطلع الصقور إلى تحقيق الفوز من أجل استعادة الصدارة من الشرطة، معولاً على الحافز المعنوي الكبير عقب سلسلة نتائجه الإيجابية آخرها التفوق على دهوك بهدف مقابل لاشيء ، بدوره يطمح الأنيق إلى استعادة نغمة الانتصارات بعد ثلاثة لقاءات خرج منها بتعادلين أمام نفط الوسط وكربلاء، بينما خسر بمواجهة الميناء، وبالتالي فإنه يبحث عن نتيجة إيجابية ترتقي به لمرتبة أفضل في جدول المسابقة.وفي مباراة ثانية يرنو الكرخ لتصحيح المسار حينما يستضيف متحديه زاخو في ملعب الكوت، وخسر الكناري في آخر اختبار له أمام الحدود بينما اكتفى أبناء الخابور بنقطة واحدة بمواجهة النفط.من جانبه يشد النفط الرحال الى ملعب السليمانية لملاقاة نوروز سعياً منه لكسر حاجز النحس الذي رافقه خلال الجولات الثلاث السابقة، وعلى الجانب الآخر يستتند الفريق الشمالي الى عاملي الأرض والجمهور بغية تحقيق نتيجة جيدة، تؤهله لبلوغ المربع الذهبي. ويلتقي أيضا فريقا النجف والقاسم في ملعب النجف الأولمبي في مباراة شعارها التعويض .