أبرزها ديربي الصقور والأنيق.. 4 مواجهات في دوري نجوم العراق اليوم

2023-12-24 10:22:36 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ تقام اليوم الاحد، أربع مواجهات ضمن منافسات الجولة الـ11 من دوري نجوم العراق لكرة القدم 2023-2024.

وعند الساعة الثانية والنصف من بعد ظهر اليوم، تنطلق الصافرة للإعلان عن بدء مواجهتين في السليمانية والكوت، حيث يحتضن ملعب السليمانية مباراة نادي نوروز وضيفه النفط، بينما يستضيف الكرخ على ملعب الكوت وهو ملعبه المفترض، نادي زاخو .

وتقام مباراة واحدة عند الخامسة مساءً تجمع نادي النجف وضيفه القاسم على ملعب النجف الدولي . وفي مباراة ديربي جماهيري يضيف القوة الجوية نادي الطلبة في ابرز مباريات الجولة الحادية عشر من دوري نجوم العراق، ويسبق المباراة احتفالية واسعة بمناسبة افتتاح ملعب الشعب الدولي بعد تأهيله.