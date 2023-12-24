اليوم.. قمة كروية بين الجوية والطلبة على ملعب الشعب الدولي

2023-12-24 10:31:23 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - متابعة

تختتم منافسات الجولة الحادية عشرة من دوري نجوم العراق اليوم الاحد (24 كانون الأول 2023)، بإقامة أربع مباريات في بغداد والنجف والكوت والسليمانية، أبرزها المواجهة بين المتصدر نادي الجوية ونادي الطلبة.

وفي المباراة الأولى، يواجه نوروز فريق النفط على ملعب السليمانية عند الساعة الثانية والنصف ظهراً.

ويلاعب الكرخ فريق زاخو على ملعب الكوت في ثاني مباريات في التوقيت.

وفي اللقاء الثالث، يلاعب النجف فريق القاسم على ملعب النجف الاولمبي عند الساعة الخامسة مساءً.

وفي آخر المواجهات، يلاقي القوة الجوية فريق الطلبة على ملعب الشعب الدولي عند الساعة السابعة مساءً.



