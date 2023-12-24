2023-12-24 10:33:07 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

شهدت اسعار صرف الدولار في بغداد، اليوم الأحد (24 كانون الأول 2023)، تراجعًا جديدًا، لتستمر بالهبوط التدريجي البطيئ، بعد ترادجه سجلته نهاية الأسبوع الفائت.

وحسب رصد "بغداد اليوم"، فأن" سعر بيع الدولار في أسواق وصيرفات العاصمة بغداد في صبيحة تعاملات اليوم، بلغت 15275 دينار قبالة كل 100 دولار أمريكي.

في حين بلغت أسعار الشراء 150750 دينار مقابل كل 100 دولار أمريكي، وهو ما يعتبر تراجعًا طفيفًا مقارنة بأسعار البيع والشراء في تعاملات الأسواق والصيرفات في صبيحة يوم أمس السبت وأمس الأول الجمعة.