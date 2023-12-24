2023-12-24 10:42:06 - المصدر: واع

بغداد – واع – حسين عمارأحرز منتخبنا الوطني للكيوكوشنكاي المركز الأول فرقياً في منافسات بطولة العرب الثانية عشرة للدفاع عن النفس والتي أقيمت في المدينة المنورة بالمملكة العربية السعودية والتي اختتمت بعد منتصف ليلة أمس السبت .وقال رئيس الاتحاد العراقي والآسيوي للعبة عمار وهيب لوكالة الأنباء العراقية (واع): إن" المركز الأول فرقياً كان من نصيب لاعبينا بعد حصولهم على 53 ميدالية منوعة وبواقع 27 ذهبية و16 فضية وعشر برونزيات"، مبيناً أن" العراق كان متسيداً للمنافسة بأكملها وتمكن من اكتساح معظم الميداليات".وأضاف وهيب أن" المكتب التنفيذي للاتحاد العربي للعبة وافق على طلب العراق بتنظيم منافسات بطولة العرب 2024 والتي ستقام في بغداد خلال العام المقبل".